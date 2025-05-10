Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı’nı inşa edeceğiz.” dedi. “Terör belasından kurtulmakta kararlıyız.” ifadelerini ekledi. “Annelerimizin kutsallığına vurgu yaptı.” şeklinde konuştu. “Kadına şiddete sıfır toleransımız var.” vurgusunu yaptı. “2024’te kadınlara sosyal yardımlar artırılacak.” açıkladı. “Aileleri desteklemek için mücadele ediyoruz.” ifadesini kullandı

DEMOKRASİ VE HUZUR TEMALI PROJE VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı’nın düzenlediği “Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı” etkinliğinde konuşma yaptı. Burada, “Temelinde demokrasinin, kalkınmanın, huzurun ve adaletin olduğu Türkiye Yüzyılı’nı hep beraber inşa edeceğiz. Her an müjdeleri alabilirsiniz ve alacaksınız” diyerek, Türkiye’nin geleceği hakkında umut dolu ifadelerde bulundu. Ayrıca, ülkeyi tehdit eden terör belasından kurtulma kararlılıklarını da dile getirerek, “Ebedi kardeşliğimize dinamit koyan terör belasından ülkemizi kurtarmakta kararlıyız” ifadesini kullandı.

ANNELER GÜNÜ’NE ÖZEL VURGULAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkinlikte Anneler Günü’nü de anarak, “Ülkemizin ve dünyanın tüm annelerinin Anneler Günü’nü şimdiden tebrik ediyorum. Haklarını ne yaparsak yapalım asla ödeyemeyeceğimiz annelerimizin tamamına Rabbim’den hayırlı, mutlu ömürler niyaz ediyorum” dedi. Burada, geçmişte yaşamını yitiren anneleri rahmetle anarak, şehit annelerine de saygı gösterdi. “Şüheda emaneti olan bu topraklar uğruna çok ağır bedeller ödeyen gazilerimizin kıymetli annelerini de aynı şekilde saygıyla selamlıyorum” şeklinde konuştu.

MAZLUMLARIN DURUMUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

Erdoğan, yemek sırasında bekleyen Gazzeli masumların durumuna da değinerek, “Bu sene de buruk bir kalple Anneler Günü’nü idrak ediyoruz. Filistin, Suriye, Lübnan ve diğer birçok yerde annelerin, babaların ve çocukların zor bir dönemden geçtiğini biliyoruz” dedi. Türkiye’nin dünya genelinde yaşanan sıkıntılara karşı üzerine düşeni yapacağına vurgu yaptı ve “Yeryüzünde barışın, huzurun, esenliğin hüküm sürdüğü günleri görmeyi Rabbim nasip eylesin” ifadelerini kullandı.

ANNELERE DUYULAN SEVGİ VE DESTEKLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dişinden tırnağından artırıp ömrü boyunca kendisini evine ve yavrularına adayan annelere duyduğumuz sevgi diğer her şeyin üzerindedir” diyerek, annelerin evlatları için her türlü zorluğu göze aldığını belirtti. Ayrıca, 2024 yılındaki sosyal yardımların yüzde 61’inin kadınlara tahsis edildiğinin altını çizerek, aile destek merkezleri aracılığıyla da ailelere güçlü destekler verildiğini kaydetti.

GELECEĞİN AİLE YILI PROJELERİ

2025 yılı için aile yılı ilan ettiklerini belirten Erdoğan, doğum ve evlilik yardımlarına hız kazandıracaklarını ifade etti. İlk çocuğa verilecek 5 bin lira, ikinci çocuğa 5 yaşına kadar aylık 1500 lira gibi desteklerin yer aldığı yardımlara yönelik projeler, gençlerin evlenmelerine teşvik vermek amacıyla sunuluyor. Bu kapsamda faizsiz kredi imkanı yanında birçok indirimden yararlanma fırsatları da oluşturulmakta.

AİLEYİ KORUMA HEDEFİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile kurumunu korumak için gerekli tedbirleri almaya devam edeceklerini vurguladı. Kadına yönelik şiddetle mücadeledeki kararlılıklarının sürdüğünü belirterek, “Kadın konuk evlerimizde sunduğumuz destekler ve evde bakım hizmetlerimizi artırdık” dedi. Ayrıca, engelli vatandaşlar için sunulan yardımların da devam ettiğini kaydetti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE VURGU

Programda, Erdoğan, “Terörsüz Türkiye menziline varacağımıza inanıyorum” diyerek, ülkenin güvenliği için gereken adımları atacaklarını yineledi. Son olarak, birlik ve dayanışma mesajı vererek, “Bölmek isteyenlere cevabımızı daha sıkı sarılarak vereceğiz” dedi. Anneler Günü’nde tüm anneleri kutlayarak, onlara iyi dileklerini sundu.