Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRKSAT 6A ile Türkiye’nin yeni uydu kapasitesini artırdığını belirtti

YERLİ UYDUMUZ TÜRKSAT 6A’NIN TANITIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yüzde 80’in üzerinde yerlilik oranıyla 84 yerli ekipman kullanarak geliştirdiğimiz TÜRKSAT 6A ile birlikte Türkiye kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri konumuna yükseldi.” şeklinde konuştu. Erdoğan, TÜRKSAT Gölbaşı Yerleşkesi’nde gerçekleştiren TÜRKSAT 6A Hizmete Alım Töreni’nde yer aldı. Burada TÜRKSAT 6A’nın 9 Temmuz 2024’te uzaya fırlatılacağını ve ilk test yayınının 17 Şubat’ta yapılacağını duyurdu. Tüm süreçlerin sorunsuz bir şekilde ilerlediğini belirten Erdoğan, TÜRKSAT 6A’nın ülke ve millet için hayırlı olmasını diledi. Projenin tasarımından üretim aşamasına kadar emeği geçen tüm ekiplere teşekkür eden Erdoğan, uzay sanayisine destek veren personele de tebriklerini iletti.

HABERLEŞME UYDULARINDA KALİTE ARTACAK

TÜRKSAT 6A’nın en az 15 yıl hizmet vereceğini ve TÜRKSAT’ın işlettiği haberleşme uydularının sayısının 6’ya, uzaydaki toplam uyduların sayısının da 10’a yükseleceğini aktaran Erdoğan, yeni habercilik uydusunun televizyon yayıncılığı için geniş kapsamlı acil durum haberleşme hizmetleri sunacağını ifade etti. TÜRKSAT 6A’nın kesintisiz televizyon yayıncılığı için kritik önem taşıdığını vurgulayan Erdoğan, bu uydunun televizyon yayınlarının artık yedeklenebilme imkanı sağlayacağını da belirtti. Uzay iletişim ve haberleşme sektöründe atılan bu büyük adımın ülke için hayırlı olmasını diledi.

MİLLİ GÜVENLİK AÇISINDAN ÖNEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, haberleşme uydularının yerli olarak üretilmesinin milli güvenlik açısından son derece değerli olduğunu belirtti. “Yüzde 80’in üzerinde yerlilik oranıyla 84 yerli ekipman kullanarak geliştirdiğimiz TÜRKSAT 6A ile birlikte Türkiye kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri konumuna yükseldi. Yeni haberleşme uydumuz, yerli ve milli teknoloji üretme hedefimiz doğrultusunda 20 yıla yayılan titiz, yoğun ve meşakkatli bir çalışmanın ürünüdür.” açıklamasını yaptı.

Erdoğan, bu başarıya ulaşmanın kolay olmadığını belirterek, hayata geçirilen teknoloji transfer programı sayesinde 3A, 4A ve 4B uydularının üretiminde TÜRKSAT mühendislerinin de yer aldığını hatırlattı. Devamında 5A ve 5B uydularının yapımında 12 mühendisin tasarım, üretim ve test süreçlerine doğrudan dahil olduğunu aktaran Erdoğan, yıllar süren bu çalışmalarla uzay teknolojileri alanında pek çok önemli eşik aşıldı. Bu durum, en yüksek yerlilik oranına sahip TÜRKSAT 6A’yı üretme yeteneğine sahip olunduğunu gösteriyor.

UMUTSUZLUKA RİCA DİLMEDİK

Cumhurbaşkanı, “Yapamayız’ diyenlere inat, ‘Biz yaparız, hatta daha iyisini yaparız’ dedik. Karamsarlık aşılayanlara, kendi ülkesinden umudunu kesenlere asla kulak asmadık.” ifadesini kullandı. Yılmadan, yorulmadan çalışarak bu başarıya ulaştıklarını söyleyen Erdoğan, “Bugünkü başarı, gençlere umutsuzluk aşılayan zihniyete vurulmuş ağır bir darbedir.” şeklinde konuştu. Mühendislere ve Türkiye’nin uzaydaki varlığına katkı sağlayanlara teşekkür eden Erdoğan, 23 yıldır hayalleri hedeflere dönüştürme çabasına devam edeceklerini belirtir. (Sürecek)