Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRKSAT 6A’nın Hayırlı Olmasını Diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “TÜRKSAT 6A’nın Ülkemiz İçin Hayırlı Olmasını Diliyorum”

ULUSAL BİR BAŞARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRKSAT 6A’nın hizmete alım töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin uzay yolculuğunun 30 yıl önce Türksat 1B ile başladığını hatırlatan Erdoğan, “Dünyadaki gelişmelere baktığımızda Türkiye’nin önünde tarihi bir fırsat penceresi açılmakta” dedi. TÜRKSAT 6A’nın 9 Temmuz 2024’te uzaya fırlatılacağını ve ilk test yayınının 17 Şubat’ta yapıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin tüm aşamalarında emek veren kurum ve kişilere teşekkür ederek, “TÜRKSAT 6A’nın ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadesini kullandı. Uydunun, Türkiye’nin haberleşme uyduları sayısını 6’ya çıkaracağını ve toplam uyduların 10 olacağını kaydetti. Jeo-senkron özelliği taşıyan TÜRKSAT 6A’nın, televizyon yayıncılığı ve acil durum haberleşmesi hizmetleri gibi geniş bir kapsama alanı sunacağına dikkat çekti.

MİLLİ GÜVENLİK AÇISINDAN ÖNEMLİ

Cumhurbaşkanı, “Yerli ve milli teknoloji üretme hedefimiz doğrultusunda 20 yıla yayılan titiz bir çalışmanın ürünü” dediği TÜRKSAT 6A ile Türkiye’nin kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri konumuna yükseldiğini belirtti. Yüzde 80’in üzerinde yerlilik oranıyla üretilen uydu, uluslararası alanda rekabet edebilme düzeyine erişilmesine katkı sağlayacak. Erdoğan, “Haberleşme uyduları gibi teknolojilerin dışa bağımlı olmadan üretilmesi milli güvenliğimiz açısından son derece mühimdir” şeklinde değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümetin izlediği politikalar ile hizmet ve eser siyasetine odaklandıklarını vurguladı. TÜRKSAT 6A ile birlikte Türkiye’nin uluslararası alanda etkinliğini artıracak önemli fırsatlar yakalandığını ifade etti. Ayrıca, “Gençlerimize güçlü, müreffeh ve itibarlı bir Türkiye teslim edeceğiz” dedi. 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanları anarak, “TÜRKSAT 6A’nın ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını dilerim” dedi.

TÖRENE KATILIM

TÜRKSAT Gölbaşı Yerleşkesi’nde gerçekleşen törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdukadir Uraloğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır gibi birçok yetkili katıldı. Tören, Türkiye’nin uzay teknolojileri açısından yeni bir dönüm noktasını simgeliyor. Ülkenin, teknoloji ve iletişim alanında attığı adımların gelecekte önemli sonuçlar doğuracağına inanılıyor.