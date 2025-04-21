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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRKSAT 6A Töreninde Bulundu

ÖNEMLİ TÖRENDE KONUŞMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRKSAT Gölbaşı Yerleşkesinde gerçekleştirilen ‘TÜRKSAT 6A Hizmete Alma Töreni’nde bir konuşma yaptı. Bu törende, Türkiye’nin yerli ve milli uydu projesinin önemli bir aşaması olan TÜRKSAT 6A’nın faaliyete geçiş süreci ele alındı. Erdoğan, bu projeyle birlikte Türkiye’nin uzay alanındaki hedeflerine ulaşmak için önemli bir adım attığını belirtti.

ULUSAL GURURUN GÖSTERGESİ

Cumhurbaşkanı, TÜRKSAT 6A’nın Türkiye’nin uzay teknolojilerindeki gücünü artıracağını ve çözüm ortaklığıyla geliştirmelerin sürdüğünü vurguladı. “Bu proje, ülkemizin uydu teknolojisinde sahip olduğu yeteneklerin önemli bir göstergesidir” diyen Erdoğan, milli mücadelenin bu alanda da devam ettiğini söyledi. TÜRKSAT 6A’nın, iletişim kapasitesini artırarak ulusal güvenliğe katkı sağlayacağını ifade etti.

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