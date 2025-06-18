Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üç Kulübü Kabul Etti

CUMHURBAŞKANI, SÜPER LİG’E YÜKSELEN KULÜPLERİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig’e yükselen 3 futbol kulübünün başkanlarını kabul etti. Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşti. Burada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da yer aldı. Süper Lig’e yükselen takımların başkanları, teknik heyeti ve oyuncuları ile bir araya gelen Erdoğan, 2024-2025 sezonunda gösterdikleri başarıdan ötürü tebrik etti.

Çekişmeli geçen spor takvimini sorunsuz bir şekilde geride bıraktıklarını belirten Erdoğan, “İnsanları ve taraftarları derinden yaralayacak, futbolun ruhuna ters düşecek olaylarla karşılaşmadık. Gelecek sezonda da bu atmosferin iyileştirilerek devam ettirilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu. Türkiye’nin etrafının adeta yangın yerine döndüğüne dikkat çeken Erdoğan, “Etrafı adeta yangın yerine dönmüş ülkemiz, tüm bölgesinin istikrar ve huzur adası olarak göz dolduruyor. Bu vasfımıza gölge düşürmesine izin veremeyiz” dedi.

SPOR KÜLTÜRÜ VE DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Futbolda tribünlerin kardeşlik iklimiyle dolması gerektiğini ifade eden Erdoğan, sahada ter döken oyuncuların sadece yetenekleriyle değil, duruşlarıyla da örnek olması gerektiğini vurguladı. “Biz, gerilimden değil, centilmenlikten beslenen bir futbol kültürü istiyoruz” diye ekledi. Türkiye’nin spor altyapısında önemli bir ilerleme kaydedildiğini belirten Erdoğan, “Türkiye’nin dört bir yanını spor tesisleriyle doldurduk. Tesis sayımızı 4 bin 511’e çıkardık. Uluslararası standartlara sahip yeni tesisler inşa ettik” dedi.

KULÜP BAŞKANLARINDAN GÜÇLÜ DESTEK MESAJLARI

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, kulübünün 16 yıl aradan sonra Süper Lig’e tekrar yükseldiğini ifade ederek, Türk futboluna hizmette kararlılıklarını vurguladı. Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ise, kendi imkanlarıyla ligde en genç ikinci takım olarak Süper Lig’e çıktıklarını ve Avrupa takımlarını Vefa Stadı’na getirmek istediklerini söyledi.

Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Osman Sungur da takımının Süper Lig’de en uzun süre kalan takımlardan biri olduğunu kaydetti. “Bu sıkıntılarımızı aşıyoruz. Güzel bir stat yapılıyor, bu bitince dünyanın örnek statlarından biri olacak” ifadesinde bulundu. Ayrıca, altyapıya verdikleri önemi vurgulayan Sungur, “Birçok yetenekli oyuncu Beştepe’deki tesislerden çıkmıştır. Destekleriniz için teşekkür ederiz” dedi.

İNŞAAT SÜRECİ VE GELECEK HEDEFLERİ

Sungur, yeni stada dair hissettiklerini de dile getirerek, “Önce bizi ürkütüyordu ama stat dolmaya başladıkça potansiyelimizi gördük” dedi. Takım başkanları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a forma ve futbol oynadığı döneme ait fotoğraflar hediye etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.