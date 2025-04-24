Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA Açılış Töreni’nde

GÜNDEMDE ÖNE ÇIKAN ETKİNLİKLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA İstanbul Temsilciliği açılış törenine katılacak. Etkinlik, İstanbul’da saat 12.30’da gerçekleşecek.

TBMM’DE ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER VAR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’na iştirak edecek ve Özbekistan Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ile görüşme yapacak. Bu görüşme, Ankara’da saat 10.30’da başlayacak. Ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, SOL Parti’yi ziyaret edecek. Bu etkinlik Ankara’da 14.30’da gerçekleşecek. TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları tartışmak üzere 14.00’te toplanacak.

EKONOMİ VE FİNANSTE ÖNE ÇIKANLAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’na katılacak. Bu etkinlik de Ankara’da saat 10.30’da düzenlenecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Türkiye’nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası” projesi kapsamında düzenlenecek olan tanıtım etkinliğine katılacak. Ayrıca, Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini saat 10.00’da açıklayacak.

DÜNYA VE DİPLOMASİ GÜNDEMİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile bir görüşme gerçekleştirecek. Ayrıca, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları yeniden başlatma durumu izleniyor.

GÜNCEL OLAYLAR VE YETKİLİ ZİYARETLER

İstanbul’da meydana gelen depremler hakkında gelişmeler takip ediliyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Anayasa Mahkemesi’nin 63’üncü kuruluş yıl dönümü kapsamında Anıtkabir’e ziyarette bulunacak. Ayrıca, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, KKTC’de düzenlenecek “Genişletilmiş Üniversiteler Toplantısı”na katılacak ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek.

SPORDA ÖNEMLİ MAÇLAR

UEFA İstanbul Ofisi’nin açılışı, Levent’teki Pembe Köşk’te yapılacak. Açılışa UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu katılacak. Ayrıca, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor, Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Basketbolda THY Avrupa Ligi play-off’ları çerçevesinde Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol takımını ağırlayacak, Anadolu Efes ise Panathinaikos ile deplasmanda mücadele edecek. Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off’u çerçevesinde Fenerbahçe Medicana, Arkas Spor’u konuk edecek. Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu müsabakaları Zeytinburnu Buz Adası’nda devam edecek.

Bu gelişmeler ışığında yapılan etkinlikler ve görüşmeler, Türkiye’nin siyasi, ekonomik ve sosyal dinamiklerini etkileyen önemli adımlar olarak öne çıkıyor.