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Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA Başkanı Ceferin’i Karşıladı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UEFA BAŞKANINI KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya geldi. Beşiktaş’taki UEFA İstanbul Ofisi’nin açılış etkinliğine katılan Erdoğan, burada Ceferin ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi.

KABULDE ÖNEMLİ İSİMLER YER ALDI

Bu kabul sırasında, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da buluşmada yer aldı.

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