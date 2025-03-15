Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Zirvesine Katıldı

İNGİLTERE’İN GİRİŞİMİYLE TOPLANTI DÜZENLENDİ

İngiltere’nin öncülüğünde gerçekleştirilen Çevrimiçi Liderler Toplantısı, 25 ülkenin katılımıyla yapıldı. Bu önemli toplantıya Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılım gösterdi. Erdoğan, toplantıya Milli Savunma Üniversitesi üzerinden bağlandı.

ERDOĞAN’A BAKANLAR EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a toplantı sırasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti. Bu birliktelik, toplantının önemini daha da artırdı.