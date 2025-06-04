Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı El Said’le görüştü

TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir telefon görüşmesi yaptı. İletişim Başkanlığı’ndan gelen bilgilere göre, görüşme sırasında Türkiye ile Umman arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler üzerinde duruldu.

İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENİYOR

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Umman ile iş birliğinin çeşitli alanlarda güçlendiğini ifade etti. Ayrıca, ilişkileri geliştirmek için çaba göstermeye devam edeceklerinin altını çizdi. Erdoğan, aynı zamanda Umman Sultanı El Said’e Kurban Bayramı’nı da kutladı.