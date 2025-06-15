Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı ile görüştü

TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, özellikle İsrail ile İran arasındaki çatışma ile bölgesel ve küresel konular üzerinde duruldu.

REGİONEL GÜVENLİK VURGULANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme esnasında, “İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalar, bölge güvenliği için büyük risk oluşturuyor” dedi. Ayrıca bölgenin yeni bir savaşa asla tahammül gösteremeyeceğini belirtti. Erdoğan, Netanyahu yönetiminin küresel istikrar ve güvenlik açısından sorun haline geldiğini vurguladı.

NÜKLEER MÜZAKERELERİN ÖNEMİ

Görüşmede Erdoğan, saldırıların nükleer müzakerelerin altıncı turu öncesinde gerçekleşmesinin düşündürücü olduğunu söyleyerek, Türkiye’nin nükleer anlaşmazlığın çözümünde müzakereleri tek yol olarak gördüğünü ifade etti. Son olarak, Erdoğan, “Son gelişmelerin Gazze’de İsrail tarafından uygulanan soykırımı gölgede bırakmasına izin verilmemesi gerekiyor” diyerek endişelerini dile getirdi.