Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dezenformasyonu milli güvenlik meselesi haline geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi’nde konuşma yaptı. Erdoğan, ‘Etkili bir denetim mekanizmasının olmadığı bu mecralardan yayılan bu tarz haberler sebebiyle milyonlarca insanın hayatı kararmaktadır. Dezenformasyon sadece bir milli güvenlik meselesi olmanın ötesine geçerek, küresel bir güvenlik sorunu halini almıştır.’ dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk ortaya çıktığında özgürlüğün sembolü olarak nitelendirilen sosyal medyanın, günümüz demokrasisi için ana tehdit kaynaklarından biri haline dönüştüğünü belirterek, “Kendini layüsel olarak gören küresel şebekelere rağmen açık ve temiz bir iletişim anlayışı ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi STRATCOM SUMMIT 2021’e video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında dünyada yaşanan teknolojik gelişmelerin ve dijitalleşmenin insan hayatını da derinden etkilediğini vurgulayarak, “Bu süreçte stratejik iletişim faaliyetlerinin önemi de artıyor. Özellikle sosyal medya mecralarının yaygınlaşmasıyla birlikte yalanın, üretilmiş haberlerin, dezenformasyonun hızla yayıldığını görüyoruz. İkili bir denetim denetim mekanizmasının olmadığı bu mecralardan yayılan bu tarz haberler sebebiyle milyonlarca insanın hayatı kararmaktadır.

İlk ortaya çıktığında özgürlüğün sembolü olarak nitelenen sosyal medya, günümüz demokrasisi için ana tehdit kaynaklarından birine dönüşmüştür. Yükselen dijital faşizm ve yalan haber furyası karşısında bizim gibi dünyanın gelişmiş demokrasileri de teyakkuz halindedir” ifadelerini kullandı.