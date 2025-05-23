Cumhurbaşkanı Erdoğan Uyarıyor: Bu Felaket!

ULUSLARARASI AİLE FORUMU İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

Uluslararası Aile Forumu, İstanbul’da düzenlendi. Foruma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı. Erdoğan burada yapmış olduğu konuşmasında doğurganlık hızına ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Türkiye’nin doğurganlık hızının tarihi bir düşüş gösterdiğine dikkat çeken Erdoğan, “Bu bir felaket. Bu rakam, kritik eşik olan 2,1’in çok altında bir seviyedir.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, hem muhalefet hem de iktidar tarafından hiçbir kesimin bu soruna kayıtsız kalamayacağını vurguladı.

AİLE VE NÜFUS 10 YILI DÜZENLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026-2035 döneminin “Aile ve Nüfus 10 Yılı” olarak ilan edildiğini duyurdu. Bu süreçte aile merkezli güçlü adımlar atacaklarını açıkladı. Yapmış olduğu konuşmanın satırbaşlarında, “İnsanlar, aile ortamında dünyaya gözlerini açmış, hayatı ilk orada öğrenmiş, ömürlerini bu şekilde idame ettirmiştir” dedi. Aile kurumunun toplumun bir arada durmasını sağlayan önemli bir yapıya sahip olduğunu ifade etti.

MODERNLEŞME VE AİLE KURUMLARINA YENİ TEHDİTLER

Erdoğan, modern çağın aile kurumu üzerinde yarattığı zararların altını çizerek, “Modernleşmeyi ailesizleşme ve yalnızlaşma gibi iki kavram üzerine bina eden anlayışın, topluma huzur vermesi mümkün değildir” dedi. Aile kurumunun azalmasının popüler kültürü nasıl etkilediğini ve bunun bir kölelik düzenine dönüşmesini eleştirdi. Ayrıca, “Aile kurumunun irtifa kaybetmesiyle birlikte popüler kültür tüketim nesnesi haline gelmektedir” diye ekledi.

AİLE YILI VE DESTEK PROGRAMLARI

Bugün, insanlık insan fıtratı üzerinde bir tehdit altındadır. “Adına özgürlük denilen ancak özünde insanın yaradılışına karşı inkar hareketi olan bu kuşatma, kadını da çocuğu da tehdit ediyor” diyen Erdoğan, Türkiye’nin aileye savaş açan ideolojilere karşı duracağını belirtti. Türkiye’de doğum hızının düşmesi, ekonomik sorunlarla ilişkilendirilmemelidir. 2025 yılını Aile Yılı ilan ettiklerini ve gençlerin evlenmesi için desteklerini yaygınlaştırdıklarını açıkladı.

GELECEKTE AİLEYE ÖNCELİK VERİLECEK

Cumhurbaşkanı, aile kurumu üzerindeki küresel baskıları ve nüfus yapısındaki değişimleri yönetmek için uzun vadeli bir vizyona ihtiyaç olduğunu dile getirdi. “Yalnızca demografik göstergelere odaklanan değil, aileyi koruyan, değerleri yaşatan, kalıcı politikalar geliştirmek mecburiyetindeyiz” diyerek, 2026-2035 döneminde aileyi merkeze alan güçlü adımlar atacaklarını vurguladı. Aile yapısının sağlıklı bir toplumun temeli olduğu mesajını yineledi.