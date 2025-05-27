Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşa zulmeden yok!

KAMU HİZMETLERİNDE EŞİT ve ADİL YARARLANMA ÖNCELİĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu arasındaki “Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü” imza töreninde konuşma yaptı. Her vatandaşın kamu hizmetlerinden eşit, adil ve etkin bir şekilde yararlanmasının en temel önceliklerinden biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Bu anlamda görevini ve yetkisini kötüye kullanan, milletin talep ve beklentilerine cevap veremeyen, çözümün değil sorunun bir parçası olan, devletin saygınlığına, itibarına, kerim devlet kimliğine halel getiren, kamunun mallarını ve kaynaklarını israf eden, beytülmale el uzatan kimsenin gözünün yaşına bakmadık, bundan sonra da bakmayacağız” ifadelerini kullandı.

DEVLETİN TEMELİ HİZMETTİR

Erdoğan, “Koltuğundan güç devşirerek hizmet etmekle yükümlü olduğu vatandaşa zulmeden hiç kimseye müsamaha göstermeyiz. Devlet demek; düzen, nizam, intizam demektir. Devlet demek; vatandaşına hizmet eden mekanizma demektir” dedi. Devlet ve toplumda nizamı yasalarla birlikte vicdanın sağladığını, bir eylem veya işlemin yasalara uygun olmasının her zaman etik ve meşru olduğu anlamına gelmediğinin altını çizdi. Erdoğan, kimsenin mevzuattaki boşluklardan faydalanarak “ben yaptım oldu” diyerek milletin hak ve hukukunu çiğnemesine izin vermeyeceklerinin altını çizdi ve kamu hizmetlerini ulaştırmakla görevli kamu personelinden bu noktalarda hassasiyet göstermelerini beklediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, insan odaklı bir devlet yönetiminin, insanlara hizmet etmeyi önceleyen bir idare açısından etik kaidelerin, kanun hükümleri kadar önemli olduğunu ifade etti. Etik kuralların sadece kamu görevlilerinin uyması gereken düzenlemeleri değil, her kamu çalışanının işini hakkıyla yapmasını, devletine ve milletine hizmet etme bilinç ve sorumluluğuyla hareket etmesini sağladığını belirtti. Devlet mekanizmasının daha sağlıklı işlemesi ve vatandaşlara daha hızlı, verimli ve nitelikli hizmet sunabilmesi için gerekli adımları attıklarını belirten Erdoğan, Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun bugüne kadarki çalışmaları için takdirlerini sundu.

BÜROKRATİK OLİGARŞİDEN KURTULUŞ

Erdoğan, yakın geçmişte bürokratik oligarşiden ve “hamili kart yakınımdır” zihniyetinden çok çektiklerini belirtti. Kendini vatandaştan üstün gören, vatandaşa hitap etmekten imtina eden kibir abidelerinin millete yıllarca zarar verdiğini ifade etti. “FETÖ gibi ihanet çetelerinin, terör örgütlerinin devlet kadrolarına sızarak milletimizin geleceğine kastettiği günleri yaşadık. Milletimizden aldığımız destekle tüm bu sınavların üstesinden alnımızın akıyla gelmeyi başardık” şeklinde konuştu.

KAMU HİZMETLERİNDE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 yıllık iktidarları boyunca kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi, hizmet standartlarının yükseltilmesi ve hizmete erişimin kolaylaştırılması için özveriyle çalıştıklarını belirtti. Anayasa, yasa ve mevzuat düzeyinde yaptıkları düzenlemelerle kamu alanında verimliliği artırdıklarını kaydeden Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) gibi yeni mekanizmalarla hak arama ve bilgi edinme yollarını da genişlettiklerini dile getirdi. “CİMER’e 2024’te 4 milyon 590 bin başvuru yapıldı. Katılımcı yönetim anlayışımızın simgesi olan CİMER ile birçok suç örgütü çökertildi” dedi. Millet iradesinin önündeki engelleri kaldırarak yönetimde istikrarı sağlamış olduklarını vurgulayan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı hedeflerini bilinçli, ahlaklı ve vizyon sahibi kamu personelleri ile hayata geçirmeye devam edeceklerini belirtti.