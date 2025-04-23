Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN DEPREM SONRASI ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane Belediyesi Hasbahçe Sosyal Tesisleri’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Marmara Denizi Silivri açıklarında gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul’a gelen Erdoğan, Hasdal’daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde bulunan kriz merkezini ziyaret edip, ilgili bakanlar ve yetkililerden detaylı bir brifing aldı.

VATANDAŞLARLA SOHBET VE FOTOĞRAF

Buradan ayrıldıktan sonra Erdoğan, deprem sonrası Kağıthane Belediyesi Hasbahçe Sosyal Tesisleri’nde bulunan vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyarette vatandaşlarla sohbet eden ve çay içen Erdoğan, çocuklarla da fotoğraf çektirdi. Bu ziyarette, Erdoğan’a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir eşlik etti.