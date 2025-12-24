Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Aliyev Arasında Kritik Görüşme

SİYASET ARENASINDA ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

İKİLİ İLİŞKİLER VE ERMENİSTAN İLE NORMALLEŞME SÜRECİ ELE ALINDI

Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan’ın ticaret başta olmak üzere çok çeşitli alanlarda iş birliği yaparak hedeflerine ulaşmak için çalışmalarını devam ettirdiklerini ifade etti. Ayrıca, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ilerleyen barış sürecinden memnun olduklarını ve bu durumu desteklediklerini dile getirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ALİYEV’E DOĞUM GÜNÜ TEBRİĞİ

Erdoğan, görüşme esnasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in doğum gününü ve yeni yılını da kutladı.