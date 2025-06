Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Aliyev Birlikte Tören İle Katıldı

ERDOĞAN VE ALİYEV’DEN ANLAMLI MESAJLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Mahallesi’nde gerçekleştirilen 250 bininci afet konutu anahtar teslimi ve kura çekim töreninde bir araya geldi. Deprem sonrası yapılan konutlar için düzenlenen bu anlamlı törende her iki lider de önemli mesajlar aktardı. Konuşmasında Türkiye-Azerbaycan dayanışmasını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin getirdiği zorluklara dikkat çekerek, “Burada atılan her adımda, her çivide Türkün alın teri ve duası vardır. Depremin ilk gününden beri bir gün bile ümitsizliğe kapılmadık. Süratle kendimizi toparladık. Bu zorlu süreçte ülkemizin imdadına ilk koşanlardan biri can Azerbaycan’dır” şeklinde ifadelerde bulundu.

DUYGULU ANLAR YAŞANDI

Törende dikkat çeken anlardan biri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev ile bir depremzede vatandaş arasında gelişen samimi bir diyalog oldu. Anahtar teslimi sırasında Erdoğan, genç bir anneye yönelttiği soruyla salonda gülümsemelere yol açtı. Bu an, törenin duygusal atmosferini pekiştirirken, dayanışmanın önemini de bir kez daha gözler önüne serdi.