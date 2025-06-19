Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Törene Katıldı

TÖRENDE YER ALAN İSİMLER VE AÇILIŞLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kahramanmaraş’ta tamamlanan Azerbaycan Mahallesi’nin açılışını ve 250 bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ile Kura Çekim Töreni’ni gerçekleştirdi. Törende, her iki ülkenin Cumhurbaşkanları dışında bakanlar, milletvekilleri, yerel yöneticiler, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Oktay, iş insanı Cemal Kalyoncu ve davetliler yer aldı. Törende, deprem sonrası yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da konuştu.

Azerbaycan’ın Kardeşlik Mesajı

Kürsüye çıkan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye’ye deprem felaketinin ardından yardım etmek için hızlı bir şekilde organize olduklarını belirtti. Aliyev, “Azerbaycan halkının selamlarını getirdim. Depremin ilk gününden itibaren Azerbaycan halkı öz kardeşlik yardımını gösterdi. Gönderdiğimiz ekipler burada 53 insanımızı enkazdan kurtardı” dedi. Ayrıca, kardeş ülkelerinin yanında olduklarını vurgulayan Aliyev, Azerbaycan Mahallesi’nin dostluğun bir göstergesi olduğunu ve iki ülkenin birlikteliğinin devam edeceğini iletti.

ERDOĞAN’DAN TEŞEKKÜR VE KARDESLİK VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesindeki vatandaşlara ve Azerbaycan’daki 10 milyon vatandaşa selam göndererek konuşmasına başladı. Aliyev ve heyetine “İkinci eviniz olan Türkiye’ye hoş geldiniz” diyerek, “Bugün burada bir millet, iki devlet şiarının somutlaşmasına bir kez daha şahitlik ediyoruz” ifadesini kullandı. Erdoğan, deprem sonrası Azerbaycan’ın Türkiye’nin yanında yer aldığına dikkat çekerek, “Azerbaycan Mahallemiz, en değerli proje alanlarımızdan biri. Depremle yıkılan bu mahalle, şimdi Azerbaycan’ın desteğiyle yeniden ayağa kalkıyor” diye belirtti.

YENİ YAŞAM ALANLARI VE PROJELER

Deprem felaketinin ardından yeniden yapılanmalar hakkında bilgi veren Erdoğan, projelerle yıkılan şehirlerde umut oluşturduklarını açıkladı. Konut projeleri ile sosyal ve altyapı alanları kurduklarını ifade eden Erdoğan, tarihi alanları aslına uygun olarak tekrar inşa ettiklerini belirterek, Kahramanmaraş’taki kültürel varlıkları restore ettiklerini söyledi. “Dünyada ve bölgedeki şartlar ne olursa olsun bizim önceliğimiz açık. Hükümet olarak en kısa sürede asrın felaketinin şehirlerimizde açtığı yaraları sarmanın derdindeyiz” diye ekledi.

GELECEK HEDEFLERİ VE YATIRIMLAR

Erdoğan, Kahramanmaraş ve çevresindeki projelerin hızla ilerlediğini aktardı ve deprem bölgelerine yapılan yatırım miktarının 2 trilyon lirayı geçtiğini belirtti. “2025 yılının sonunda hedefimiz 453 bin bağımsız bölümü tamamlamak. Şu ana kadar 250 bin konut teslim ettik” dedi. Ayrıca, deprem bölgelerinde sürdürülen çalışmaları hızlandırarak, yarım kalan hikaye bırakmamak; tüm şehirlerin yeniden inşası için çaba harcayacaklarını da sözlerine ekledi.

Erdoğan’ın konuşmasının ardından, açılış kurdelesini İlham Aliyev ile birlikte kestikleri, aynı zamanda Kahramanmaraş’taki depremzedelere anahtar teslimi gerçekleştirdikleri ve Haydar Aliyev Kültür Merkezi’nin temeline butona basarak yoğun ilgi gördükleri ifade edildi.