Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Aliyev Ziyaret Ettiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile Kahramanmaraş’ta

DEPREMZEDE BİR AİLE ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Kahramanmaraş’ta depremden etkilenen bir aileyi ziyaret etti. Erdoğan, Kahramanmaraş’taki Azerbaycan Mahallesi’nde düzenlenen 250 Bincinci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni’nin ardından aynı mahallede bir depremzede ailenin evine konuk oldu. Ziyarete Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de katıldı. İki lider, konuk oldukları aileyle bir süre sohbet ettikten sonra evin balkonunda tamamlanan konutları inceledi.

ÖĞRENCİLERLE BULUŞMA

Erdoğan, Aliyev ve beraberindekiler daha sonra Azerbaycan Mahallesi’nde açılan Haydar Aliyev İlkokulunu ziyaret etti. Okuldaki öğrenciler, liderleri Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla karşıladı. Öğrencilerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, ardından öğrencilere karnelerini dağıttı. İki lider, ziyaretin ardından öğretmen ve öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

ESNAF ZİYARETİ VE İKRAMLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, esnaf ziyareti kapsamında bir dondurmacıya uğrayarak Maraş dondurması kesti. Burada ikram edilen dondurmayı da tadan liderler, dostluk mesajları verdi. Okul ziyaretinde; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile diğer ilgililer yer aldı.