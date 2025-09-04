Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Bahçeli Birleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşme, Bahçeli’nin Beytepe’deki konutunda gerçekleşti. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılamak için evinin önüne çıktı. Basına kapalı gerçekleşen bu görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. Erdoğan’a bu ziyareti sırasında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da eşlik etti.

ÖNCEKİ GÖRÜŞME HATIRLATMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile en son 25 Ağustos’ta Bitlis Ahlat’taki Emir Bayındır Yerleşkesi’ndeki Devlet Bey Konağı’nda bir araya gelmişti.