Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Bahçeli Birleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşme, Bahçeli’nin Beytepe’deki konutunda gerçekleşti. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılamak için evinin önüne çıktı. Basına kapalı gerçekleşen bu görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. Erdoğan’a bu ziyareti sırasında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da eşlik etti.

ÖNCEKİ GÖRÜŞME HATIRLATMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile en son 25 Ağustos’ta Bitlis Ahlat’taki Emir Bayındır Yerleşkesi’ndeki Devlet Bey Konağı’nda bir araya gelmişti.

Diyanet İşleri Başkanı, Aile Tehditlerini Belirtti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya'daki çalıştayda sosyal medya ve modernitenin aile yapısını tehdit ettiğini belirtti, aile değerlerinin korunması için bilinçlendirme çalışmalarına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.
Bursaspor Söğütspor Maçını A Spor’dan İzleyin

Bursaspor ve Söğütspor arasındaki maçın canlı yayını, heyecanı ekran başında yaşamak isteyenler için merak konusu. İzleme detayları ve kanal bilgileri araştırılıyor.

