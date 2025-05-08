Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Irak Başbakanı Sudani Açıklama Yaptı

ERDOĞAN’IN AÇIKLAMASI: IRAK’IN HUZURU VE İSTİKRARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Irak’ın huzuru ve istikrarını hiçbir zaman ülkemizden ayrı tutmadık, tutmuyoruz” diyerek, Türkiye’nin Irak’ın milli güvenliğine tehdit olan PKK, FETÖ ve DEAŞ’a karşı mücadelesinin devam edeceğini belirtti.

KALKINMA YOLU PROJESİ VE STRATEJİK ÖNEMİ

Erdoğan, Kalkınma Yolu Projesi’nin Irak’ın ve bölgenin istikrarine büyük katkı sağlayacağına dikkat çekti. Projenin hayata geçirilmesi için gereken adımları ele aldıklarını ifade eden Erdoğan, diğer ülkeleri bu stratejik projenin bir parçası olmaya davet etti. Ayrıca, Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı üzerinden petrol sevkiyatının yeniden başlaması adına hızlı ilerlemeyi hedeflediklerini belirtti.

PAKİSTAN-HİNDİSTAN GERİLİMİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Toplantıda, Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilim hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, bu gerilimin sıcak çatışmaya dönüşmesinden endişe duyduklarını vurguladı ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile gerçekleştirdiği görüşmenin önemine dikkat çekti. Türkiye, tansiyonun düşürülmesi ve diyalog yollarının açılması için her türlü çabayı göstermeye hazır olduğunu söyledi.

SUDANİ’DEN AÇIKLAMA: SALDIRILARA İZİN VERMEYİZ

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ise, PKK’nın yasaklı bir örgüt olduğunu hatırlatarak, “Kimsenin Irak’tan Türkiye’ye saldırmasına izin vermeyiz” ifadesini kullandı. Ayrıca, Kalkınma Yolu Projesi’nin Türkiye-Irak arasındaki entegrasyonu güçlendirmek için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.