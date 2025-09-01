Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Putin Görüştü

GÖRÜŞME BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile önemli bir görüşmeye başladı. Erdoğan, görüşme sırasında “Sizleri (Putin) yakın zamanda ülkemize bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

ENERJİ ALANINDA STRATEJİK İŞBİRLİĞİ

Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmesinde enerji konusundaki işbirliğinin stratejik önemini vurguladı. Ayrıca, Erdoğan’a Türkiye’ye Karadeniz üzerinden doğal gaz sevkiyatının hiçbir aksama olmadan sürdüğünü belirtti.

Haberler

Tatvan’da Uyuşturucu İle Mücadele Başarıyla Sürüyor

Tatvan'da polis, otobüste seyahat eden 3 yabancı uyruklu kişinin midesinden ve üzerlerinden 1 kilo 520 gram metamfetamin ele geçirdi. Şahıslar tutuklandı.
Haberler

Engelli Bireylere Şiddet İddiası Ortaya Çıktı

Karaman'daki özel bir bakım merkezinde engelli bireylere yönelik şiddet görüntüleri ortaya çıktı. Bir öğretmen, durumu valiliğe bildirerek gizli olanların da sorgulanması gerektiğini vurguladı.

