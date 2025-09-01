Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Putin Görüştü

GÖRÜŞME BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile önemli bir görüşmeye başladı. Erdoğan, görüşme sırasında “Sizleri (Putin) yakın zamanda ülkemize bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

ENERJİ ALANINDA STRATEJİK İŞBİRLİĞİ

Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmesinde enerji konusundaki işbirliğinin stratejik önemini vurguladı. Ayrıca, Erdoğan’a Türkiye’ye Karadeniz üzerinden doğal gaz sevkiyatının hiçbir aksama olmadan sürdüğünü belirtti.

