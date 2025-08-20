Haberler

CUMHURBAŞKANI Erdoğan Ve PUTİN Görüştü

GÖRÜŞME DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya’nın lideri Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yaptı. İletişim Başkanlığı’ndan gelen bilgilere göre; bu görüşmede, Alaska zirvesinin sonuçları ile birlikte Türkiye-Rusya ikili ilişkilerine dair ticari konular üzerinde duruldu.

BARIŞ SÜRECİ ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış sürecine ilişkin gelişmeleri sürekli izlediğini ve Türkiye’nin adil bir barış sağlanması yönünde savaşın başladığı günden bu yana samimiyetle çaba sarf ettiğini ifade etti. Bu çerçevede, tüm tarafların katılımıyla kalıcı barışın sağlanmasına yönelik yaklaşımları desteklediklerini belirtti.

PUTİN’DEN TEŞEKKÜR

Rusya Devlet Başkanı Putin, İstanbul sürecine dikkat çekti, Türkiye’nin barış görüşmelerine ev sahipliği yapması ve gösterdiği çabalar nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Görüşmenin sonunda Erdoğan ve Putin, iki ülke arasındaki diyalogun devamlılığında mutabık kaldı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Romanya İle İşbirliğini Vurguladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Romanya'da iki ülke arasında ulaşım işbirliğinin artırılması ve yeni projelerin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Yatırım hedefi ise 300 milyar dolar.
Mustafa Destici, Hükümete Çağrı Yaptı

Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, kamu çalışanları için son bir toplu sözleşme görüşmesi önerdi ve orman yangınlarıyla mücadelede ekipman artırılması gerekliliğine dikkat çekti.

