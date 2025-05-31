Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Vesayet ve yasaklarla savaştık.”

İDEOLOJİK MÜCADELE VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, “Biz sadece vesayetle yasaklarla ve baskıcı zihniyetle mücadele etmedik. Aynı zamanda önyargılarla ideolojik at gözlükleriyle de mücadele ettik.” ifadelerini kullandı. Bu sözlerle, ideolojik engellerin ve önyargıların aşılması gerektiğine dikkat çekti. Bu durum, toplumsal ilerlemenin ve demokratik değerlerin güçlenmesinin temeli olarak değerlendiriliyor.

DEMOKRATİK DEĞERLERİN GÜÇLENMESİ

Erdoğan’ın açıklamaları, demokrasiye ve bireysel özgürlüklere verilen önemi artırma çabalarını yansıtıyor. Toplumda var olan yanlış algıların ve ideolojik çarpıtmaların üstesinden gelinmesi, daha sağlıklı bir toplumsal yapı oluşturma hedefini destekliyor. Bu bağlamda, Türkiye’nin gelecekteki demokratik gelişimine katkıda bulunma amacını gözler önüne seriyor.