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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Voleybol Takımı’na Destek Verdi

ERDOĞAN’DAN VOLEYBOL TAKIMINA DESTEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımıyla bir araya geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı ile buluşarak devam eden Milletler Ligi maçlarında başarılar diledi” ifadesine yer verdi.

BAKAN BAK’IN PAYLAŞIMI

Osman Aşkın Bak’ın paylaşımı, takımın motivasyonunu artırmayı ve destek bulmasını sağlıyor. Millî takıma, önemli bir destek sunarak, sporculara moral vermek amacıyla gerçekleştirilen bu buluşma, voleybolseverlerin de dikkatini çekiyor.

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