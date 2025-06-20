Cumhurbaşkanı Erdoğan, Voleybol Takımını Kabul Etti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN KABULÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın oyuncularını ve teknik heyetini kabul etti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bahçelievler’deki bir otelde düzenlenen Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi öncesinde gerçekleştirilen bu kabulde, sporcular ve teknik heyetle tokalaşan Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen 2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi’ndeki başarısı dolayısıyla milli takıma tebriklerini iletti.

Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yer aldı. Milli voleybolcu Melissa Vargas, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takım formasını hediye etti. Bu etkinlik, sporcuların başarılarını vurgulamak ve desteklemek amacıyla gerçekleştirildi.