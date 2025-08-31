Cumhurbaşkanı Erdoğan, Xi ile görüştü

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇİN’DE İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütünün 25’inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi nedeniyle Çin’in Tianjin şehrini ziyaret ediyor. Türkiye’nin lideri, bu ziyareti kapsamında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. Görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra Türkiye ve Çin arasındaki ekonomik iş birliği ile iki ülke arasındaki ilişkiler üzerinde duruldu.

Görüşmenin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diğer devlet başkanlarıyla ikili temaslar gerçekleştirmesi ve akşam saatlerinde Çin Devlet Başkanı ile eşinin zirve katılımcılarına onuruna vereceği akşam yemeğine katılması planlanıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A EŞLİK EDEN İSİMLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çin seyahati sırasında eşi Emine Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat da kendisine eşlik ediyor.