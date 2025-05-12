Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yanına Kar Kalan Kabullere İzin Vermeyeceğiz.” – ANKARA

TOPLUMSAL DEĞİŞİM BAŞLANGICI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, “Yapanın yanına kar kalıyor türü ön kabullerin her ne sebeple olursa olsun toplumda yerleşmesine müsaade etmeyeceğiz” dedi. Bu açıklama, adaletin sağlanması ve eşitlik ilkelerinin toplumda hâkim kılınması yönündeki kararlılığı vurguluyor.

ADalet ANLAYIŞI VE EŞİTLİK VURGUSU

Erdoğan, bu tür ön kabullerin, toplumda adalet anlayışını zayıflatacağına dikkat çekiyor. Toplumun temel dinamiklerini zarar vermeden korumak amacıyla gereken adımların atılacağını ifade ediyor. Bu, adaletin sağlanması için bir tehdit olarak değerlendiriliyor.