Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda Başbakanı ile buluşacak

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN PROGRAMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı’nda önemli bir etkinliğe katılacak. Anayasa Mahkemesi’nin 63. kuruluş yıl dönümü programında yer alacak olan Erdoğan, ardından Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon ile akşam yemeğinde bir araya gelecek.

ETKİNLİK ZAMANLARI

Bu kapsamda etkinliklerin saatleri ise şöyle planlandı: 14.30’da Anayasa Mahkemesi’nin kuruluş yıl dönümü programı başlayacakken, akşam yemeği buluşması 18.30’da gerçekleşecek.