Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yerli Akıllı İlaç Üretilecek

CUMHURBAŞKANI’NIN TALİMATIYLA YERLİ İLAÇ ÜRETİMİNE HIZ VERİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurtdışından ithal edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmayan akıllı ilaçların Türkiye’de yerli olarak üretilmesi için tüm bakanlıklara talimat verdi. Edinilen bilgilere göre, sağlık alanında sorun yaşayan vatandaşların en büyük sıkıntılarından biri olan akıllı ilaçlarla ilgili yaşanan mağduriyetler Cumhurbaşkanına iletildi. Halen kanser hastaları, yurtdışından ithal edilen akıllı ilaçlara sadece kendi ödedikleri parayla ulaşabiliyor.

KANSER TEDAVİSİNE YÖNELİK YÜKSEK MALİYETLER GÖZE ÇARPYOR

Kanser tedavisinde ve immünoterapilere dayanan yöntemlerde kullanılan akıllı ilaçlar, kullanılan ilacın türüne göre 100 bin liradan 2 milyon liraya kadar fiyatlandırılıyor. Tedavi süresinin uzamasıyla birlikte hastaların maliyetleri de artıyor. Örneğin, 12 kür süren bir akıllı ilacın maliyeti 2,2 milyon liraya kadar yükselebiliyor. SGK’nın ödeme listesinde bulunmayan bu ilaçlar, hastaların yargı yoluna giderek hak aramasına neden oluyor. Ancak, mahkemelerin süreçleri en az 2 yıl sürdüğü için birçok kişi mağdur duruma düşüyor.

Cumhurbaşkanı, vatandaşların bu konudaki mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda hızlı adımlar atacaklarını vurguladı. Erdoğan şu açıklamayı yaptı: “Anlaşılan o ki kendi akıllı ilacımızı kendimiz yapacağız. TOGG, İHA, SİHA ve KAAN’ı yapabiliyorsak, akıllı ilaçlarımızı da kendimiz üretebiliriz. Bu konuda çok hızlı hareket edelim. Her türlü kaynak, AR-GE desteği vererek bu konuda çalışmaları başlatalım. Ayrıca şu anda yaşanan mağduriyetleri de giderecek adım atalım.”

Bunun yanı sıra, Cumhurbaşkanı, mahkeme süreçleri ve mevcut mağduriyetlerin giderilmesi için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a de talimatlar verdi. Yerli akıllı kanser ilacı üretimi konusunda diğer ilgili bakanların da hemen harekete geçmesini istedi.