Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yıllık Enflasyon Düşüyor”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ENFLASYON AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen MÜSİAD 28. Olağan Genel Kurulunda dikkat çekici ifadelere yer verdi. Erdoğan, yaptığı açıklamada, “Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor” ifadesini kullandı. Enflasyon ile ilgili son durumu değerlendirirken bu düşüşün önemine vurgu yaptı.

HARcAMA DİSİPLİNİ VE TASARRUF TEDBİRLERİ

Cumhurbaşkanı, deprem sonrası yaraların hızla sarılması için geçen yıl başlatılan harcama disiplini ve tasarruf tedbirlerinin bu yıl da aynı kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. Bunun ekonomik istikrarı destekleyeceği ve sürdürülebilir bir büyüme sağlamayı hedeflediğini söyledi.

DALGALANMALARA KARŞI BAŞARILI SINAV

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son 1 buçuk aydır ortaya çıkan dalgalanmalara karşı başarılı sınav verdik” diyerek, ekonominin bu süreçteki dayanıklılığını ve yönetim anlayışını da vurguladı. Bu söylem, ülkenin ekonomik geleceğine dair olumlu bir mesaj olarak değerlendirildi.