Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yılmaz’a Vekalet Verecek

CUMHURBAŞKANINA VEKALET EDİLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çin Halk Cumhuriyeti’ne gerçekleştireceği ziyaret dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın vekalet etmesine ilişkin tezkere, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş durumda.

TEZKERE YAYIMLANDI

Yayımlanan tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos’ta Çin Halk Cumhuriyeti’ne yapacağı ziyaret öncesinde, dönüşüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 106’ncı maddesi gereğince Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek.