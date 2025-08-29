Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yılmaz’a Vekalet Verecek

CUMHURBAŞKANINA VEKALET EDİLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çin Halk Cumhuriyeti’ne gerçekleştireceği ziyaret dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın vekalet etmesine ilişkin tezkere, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş durumda.

TEZKERE YAYIMLANDI

Yayımlanan tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos’ta Çin Halk Cumhuriyeti’ne yapacağı ziyaret öncesinde, dönüşüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 106’ncı maddesi gereğince Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

ÖNEMLİ

Haberler

TÜBİTAK Etkinliği, Bilim İçin Fırsat

Erzurum'da gerçekleştirilen Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nde, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, gençlere bilimin önemini anlatırken, 1000 katılımcı yıldızları gözlemledi.
Haberler

Türkiye, Uzay Hedefine Yaklaşıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, 2026'da tamamlanacak milli uzay aracının ardından 2027'de Türkiye'nin Ay'a bayrağını taşıyacağını açıkladı. Ayrıca, gençlere uzay eğitimi verilmeye devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.