Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yolsuzluk yok, buna gerek yok.” – ANKARA

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolsuzluk iddialarına yanıt verirken önemli ifadeler kullandı. “Kalkıp da kameraları bantlamak, onlarla uğraşmak, bu tür davranışlar bizim kitabımızda yazmaz. Öyle bir uygulama bizde yok, buna gerek de yok,” dedi. Erdoğan, bu tür uygulamaların kendilerinde yer almadığını vurguladı ve “Çünkü bu tür yolsuzluğa biz tevessül etmeyiz,” diye ekledi.

YOLSUZLUK YALANLAMASI VE GEREKENLER

Bu açıklamalarla birlikte Erdoğan, yolsuzluk suçlamalarının asılsız olduğunu savundu. Kendilerine düşen sorumlulukları yerine getirdiklerini belirterek, böyle bir davranışın inkar edilmez olduğunu ifade etti. Ek olarak, bu tür davranışların kesinlikle kendi politikaları ile örtüşmediğini belirtti.