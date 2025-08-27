Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksekova Spor’u kutladı

YÜKSEKOVA SPOR KADIN FUTBOL TAKIMI’NIN KABULÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üst üste iki kez şampiyonluk yaşayarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’ne yükselen Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı’nı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Kabul programında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yer aldı. Erdoğan, Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı’nın başkanı Fevzi Yıldırım, teknik direktörü Bayram Yıldırım, teknik heyet ve futbolcuları selamlayarak, “Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, milletin evine hepiniz hoş geldiniz. Sözlerimin hemen başında Kadınlar 1’inci Ligi şampiyonluk grubunu ilk sırada tamamlayarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’ne yükselen Yüksekova Spor Kulübümüzü yürekten tebrik ediyorum” dedi.

KADIN SPORUNDA YENİ BİR DÖNEM

Erdoğan, sahada fedakarca mücadele eden sporcuları, teknik ekibi ve yöneticileri kutlayarak, “Sahada fedakarca mücadele eden siz değerli sporcularımızı, teknik ekibimizi, yöneticilerimizi sezon boyunca takımlarına destek ve bu desteği taraftar olarak yılmadan, usanmadan sürdürmeleri sebebiyle özellikle taraftarlarımızı ve Yüksekovalı tüm kardeşlerimi ayrı ayrı kutluyorum” ifadelerini kullandı. 2017’de kurulan Yüksekova Spor kadın futbol takımının sürekli yükselen başarı grafiğine dikkat çeken Erdoğan, yeni sezonda başarıların artarak devam edeceğini vurguladı.

KADINLARA YÖNELİK GELECEK HEDEFLERİ

Kadın futbolunun kısa sürede kaydettiği başarıların kendisini mutlu ettiğini kaydeden Erdoğan, “Sizlerin diğer alanlarda olduğu gibi spor sahasında da güçlü bir varlık göstermeniz bizleri son derece mutlu ediyor” dedi. Kadınların çeşitli branşlarda ulusal ve uluslararası düzeyde önemli başarılara imza attığını belirten Erdoğan, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla kadınlarımıza yönelik tarihi nitelikte adımlar attık. Bugün geldiğimiz noktada kendisine güvenen, başarılarıyla temayüz eden, ailesine, ülkesine, milletine çok değerli katkılar yapan kadınlarımız muhteşem bir gurur tablosunun merkezinde yer alıyor” şeklinde konuştu.

GÜÇLÜ TÜRKİYE HEDEFİNE VURGU

Erdoğan, terörsüz bir Türkiye hedefi doğrultusunda milli dayanışmanın daha sağlam bir zemine oturacağına inandığını kaydetti. “Büyük ve güçlü Türkiye’nin, aydınlık yarınlarımızın, Terörsüz Türkiye’nin en önemli aktörü yine gençlerimiz ve kadınlar olacaktır” diyen Erdoğan, Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı Kulüp Başkanı Fevzi Yıldırım’a, programın sonunda ‘Emine Erdoğan’ yazılı forma hediye etti.