Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksekovaspor’u kabul etti

ÜST ÜSTE ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN YÜKSEKOVASPOR, CUMHURBAŞKANINI ZİYARET ETTİ

Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı, üst üste iki kez şampiyonluk yaşayarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’ne yükseldi. Takım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 yıl önce kurulmuş olan Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı’nı kabul ederek, başarılarını kutladı.

KADIN FUTBOLU HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELER

Ziyaret sırasında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yüksekova Spor Kulübümüzün değerli yöneticileri, kıymetli sporcularımız, sizleri en kalbi duygularımla sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, milletin evine hepiniz hoş geldiniz.” ifadeleriyle takım üyelerini karşıladı. Ayrıca, kadın futbolunun hızlı gelişimine olan memnuniyetini dile getirerek, “Kadın futbolumuzun kısa sürede kaydettiği bu mesafeden büyük bir memnuniyet duyduğumu da özellikle ifade etmek istiyorum.” diye ekledi.

SPORCULARDAN SÜRPRİZ HEDİYE

Ziyarette, sporcular Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan’ın isminin yazılı olduğu bir forma hediye etti. Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 8 yıl önce kurulan kadın futbol takımı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi’ni 2024’te ve TFF Kadınlar 1. Ligi’ni bu yıl şampiyon tamamlayarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde mücadele etme hakkını elde etti.

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI

Üst üste kazandıkları şampiyonluklarla dikkat çeken Yüksekovaspor, bu yıl ilk kez katılacağı ligde üst sıralarda yer alabilmek için yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.