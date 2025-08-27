Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksekovaspor’u kabul etti

YÜKSEKOVASPOR KADIN FUTBOL TAKIMI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’I ZİYARET ETTİ

Üst üste iki kez şampiyonluk yaşayarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’ne terfi eden Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 yıl önce faaliyete geçen ve kısa bir sürede önemli başarılar elde eden Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı’nı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

MEMNUNİYET İFADE EDİLDİ

Ziyaret esnasında konuşan Erdoğan, “Yüksekovaspor Kulübü’nün değerli yöneticileri, kıymetli sporcularımız, sizleri en kalbi duygularımla sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, milletin evine hepiniz hoş geldiniz” dedi. Kadın futbolunun hızlı gelişiminden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Cumhurbaşkanı, “Kadın futbolumuzun kısa sürede kaydettiği bu mesafeden büyük bir memnuniyet duyduğumu vurgulamak istiyorum. Sizlerin spor sahalarında güçlü bir varlık göstermeniz bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.

SPORCULARDAN SÜRPRİZ HEDİYE

Sporcular, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan’ın isminin yazdığı bir forma hediye etti. Yüksekovaspor, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 8 yıl önce kuruldu ve 2024’te TFF Kadınlar 2. Ligi’ni, bu yıl ise TFF Kadınlar 1. Ligi’ni şampiyon tamamlayarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde mücadele etmeye hak kazandı.

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI

Üst üste elde edilen şampiyonluklarla dikkat çeken Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı, bu yıl ilk kez katılacağı ligde üst sıralarda yer almak amacıyla yeni sezon hazırlıklarına başladı.