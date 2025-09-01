Cumhurbaşkanı Erdoğan Yurda Dönüyor

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇİN’DE DÜZENLENEN ZİRVEYE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatının 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için Çin’in Tiencin kentine gitti. Zirve süresince çeşitli ikili temaslar gerçekleştiren Erdoğan, yurt dönüşü için harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binhay Uluslararası Havalimanı’nda uğurlandı. Uğurlamaya, Çin Devlet Bakanı Ley Haycao ile Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve büyükelçilik personeli katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da eşlik etti.