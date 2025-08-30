Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zafer Bayramı konuştu

ERDOĞAN’DAN ANLAMLI MESAJLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen özel konser öncesi yaptığı konuşmada, “Güçlenen zafer yürüyüşümüz bin yıldır kesintisiz bir şekilde devam ediyor, inşallah ebediyen devam edecek” diyerek ülkenin geleceği için kararlılık mesajı verdi. Erdoğan, “İçinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı yapana kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız” ifadelerini kullanarak, milli mücadelenin önemine dikkat çekti.

ZAFERİN TARİHİ ÖNEMİ

30 Ağustos Zafer Bayramı, yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki konser sırasında katılımcılara hitap eden Erdoğan, “Bu zafer İstiklal Harbinin en kritik eşiğidir” dedi. 1071’de Malazgirt’te başlayan ve 1922’de Dumlupınar’da güçlenen zafer yürüyüşünün önemine vurgu yaptı. “Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin” diyerek, vatan savunmasında şehit düşen kahramanları da unutmadı.

GAZİLERİ VE ŞEHİTLERİ UNUTMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere büyük zaferin tüm kahramanlarını rahmetle andığını belirtti. “Kurtuluş savaşımızı sevk ve idare eden büyük millet meclisimizin tüm mensuplarına Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizi yürekten selamlıyorum” diyerek, milli savunma gücünün önemini vurguladı. Konuşmasını, katılımcılara teşekkür ederek ve “30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” diyerek tamamladı.