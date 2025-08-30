Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zafer Bayramı’nı kutladı

TÜRKİYE’DE GELECEK NESİLLERE MİRAS

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı özel konseri programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Tüm gayemiz, ecdattan tevarüs ettiğimiz emsalsiz mirası daha da zenginleştirip gelecek kuşaklara aktarmak, sonraki nesillere güçlü ve muteber bir Türkiye emanet etmek” dedi. Konuşmasına etkinliğe katılan konuklara teşekkür ederek başlayan Erdoğan, “Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, milletin evine, bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz” diye belirtti. Etkinliğin birlik ve beraberliği güçlendirmesini umduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı, “30 Ağustos Zafer Bayramını bir kez daha gönülden tebrik ediyorum” dedi.

AĞUSTOS AYI TARİHİ ZAFERLERİN AYI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağustos ayının milli tarihteki önemine değinerek, “Belgrad’dan Mohaç’a, Çaldıran’dan Otlukbeli’ne, Malazgirt’ten Büyük Taarruz’a kahramanlık destanlarıyla süslediğimiz zafer ayımızı manasına uygun şekilde dolu dolu değerlendiriyoruz” açıklamasında bulundu. Yurt içinde ve dışında düzenledikleri etkinliklerle şehit ve gazilere olan minnetlerini ifade ettiklerini belirten Erdoğan, mazisiyle irtibatı kopmuş milletlerin köklerini tanıyamayacağına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı, tüm gayelerinin geçmişten gelen mirası geleceğe taşımak olduğunu vurgulayarak, “İnancından, mezhebinden, meşrebinden, siyasi görüşünden ötürü kimseyi dışlamadan, kuşatıcı ve kucaklayıcı bir anlayışla ülke ve millet için çalışmaya kararlılıkla devam ediyoruz” dedi. 30 Ağustos 1922’de tarihe geçen Büyük Taarruz’un önemini belirten Erdoğan, bu zaferin milletin ruhunu canlandırdığını ifade etti.

ZAFER BAYRAMI MESAJININ ÖNEMİ

Cumhurbaşkanı, “30 Ağustos zaferinin bağımsızlık iradesinin tescili olduğunu” belirtti ve bin yıllık zafer yürüyüşlerinin süreceğini vurguladı. “İçinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı yapana kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız” diyen Erdoğan, tüm şehit ve gazileri rahmetle andığını söyledi. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin görev yapan tüm mensuplarına selam göndererek, “30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günümüz kutlu olsun” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı programda, çeşitli davetliler ve askeri birliklerin selamlama mesajları da yer aldı.