Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Zalimler Elbet Kaybedecektir.” dedi.

ERDOĞAN’DAN FİLİSTİN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, “Masumların oluk oluk akan kanlarında hiç şüphe yok ki o kanları dökenler de boğulacaktır. Cenab-ı Allah zalimlerin hesabını yarına bırakır, ama yanlarına bırakmaz. Her gün kameralar önünde kalleş kurşunların ve bombaların hedefi olan Filistinli kardeşlerimizin hesabı da eninde sonunda sorulacaktır” ifadelerini kullandı. Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninde katılımcılara hitap etti.

MEZUNİYET TÖRENİNDE MESAJLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezuniyet merasimine katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Ülkemizin dört bir yanında ve denizlerde yüksek vazife şuuruyla çalışan jandarma ve sahil güvenlik teşkilatının mensuplarına sevgilerimi iletiyorum. Devletimizin bekası için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan güvenlik güçlerimize üstün başarılar diliyorum” dedi. Ayrıca, zorlu bir eğitim sürecinin ardından mezun olan gençleri kutladı ve onları devletine sadakat ile bayrağına hürmetle yetiştiren eğitimcilere teşekkür etti.

GEÇMİŞE VE GELECEĞE VURGU

Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihine ve güçlü geçmişine dikkat çekerek, “Bu aziz millet binlerce yıllık köklü, güçlü ve şerefli bir maziye sahiptir. Bizler Anadolu’ya dün gelmedik. Tarihimizin tamamını baş tacı ediyoruz. Daha nice asırlar boyunca özgürce yaşamayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu. Ayrıca, Mezuniyet töreninde dereceye girenlerin yanı sıra dost ülkelerden gelen subayların da mezuniyet heyecanını paylaştığını belirtti.

ZULME KARŞI TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle Gazze’deki olaylara dikkat çekerek, “Açlıktan karınları sırtlarına yapışmış masum yavruların görüntüleri içimizi kanatıyor. Sözde medeni dünyanın gözleri önünde mazlum bir halkın soykırıma uğraması karşısında üzülüyoruz” dedi. Türkiye’nin geçmişte yaşadığı zorluklardan ve bunlara karşı gösterdiği dayanışmadan bahsederek, “Son 23 yılda yaşadığımız nice saldırıda bir olduk, beraber olduk” açıklamasında bulundu.

YENİ NESİLLERE GÜVEN

Erdoğan, mezun olan subay ve astsubaylara hitap ederek, “Sizler bu toprağın sessiz nöbetini tutan muhteşem iradenin yeni neferlerisiniz. Meslek hayatınız süresince bu millete ve devlete aşkla hizmet edeceksiniz” sözlerini dile getirdi. Ayrıca, kadın subayların katılımına ve cesarete vurgu yaptı.

DESTEK SÖZLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, subay ve astsubaylara, Türkiye’nin huzuruna kastedenlerle mücadele edeceklerini belirterek, “Bu ocağın kültürü hakiki özgüven, sarsılmaz disiplin, sükunetli cesarettir. Beklentimiz bu değerleri taşımanız” dedi. Mezun olan gençleri ve eğitimlerinde yardımcı olan aileleri, hocaları ve komutanları tebrik etti.

TEBRİKLER VE DUALAR

Son olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni mezun olan subay ve astsubayları tekrar tebrik ederek, “Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Bu düşüncelerle mezun olan 5 bin 11 kardeşimizi bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.