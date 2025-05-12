Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü

ERDOĞAN VE ZELENSKİY TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler üzerinde duruldu. Erdoğan, barış müzakereleri çerçevesinde Rusya ve Ukrayna heyetlerini Türkiye’de ağırlamayla ilgili memnuniyetini ifade etti.

BARIŞ MÜZAKERELERİNE DESTEK VERİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna’nın doğrudan görüşmelerinin yeniden başlamasının önemine dikkat çekti. Türkiye’nin sürecin her aşamasında gereken desteği vermeye tamamen hazır olduğunu söyledi. Erdoğan, kapsamlı bir ateşkesin barış müzakerelerinin başlaması için gerekli ortamı sağlayacağını vurguladı ve aralanan fırsat penceresinin kaçırılmaması gerektiğini belirtti.