Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü

GÖRÜŞME VE TEMEL KONULAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan gelen bilgiye göre, bu görüşmede Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler üzerinde duruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasında adil ve kalıcı bir barış sağlama çabasına devam edeceğini belirtti. Ayrıca, iki ülke heyetleri arasında İstanbul’da yapılan görüşmelerin sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.

İSTANBUL GÖRÜŞMELERİ VE BARİŞ ÇABALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’daki görüşmelerde belirlenen esir değişiminin gerçekleşmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti. İstanbul’da düzenlenecek ikinci tur görüşmelerde olası bir ateşkesin gündeme alınmasının, barışa giden yolu açacağını belirtti. İki ülkenin de güçlü heyetlerle toplantıya katılımının, barış sürecinde sağlanan ivmenin sürdürülmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

LİDERLER DÜZEYİNDE GÖRÜŞMELER

Erdoğan, heyetler arası görüşmelerin tamamlanmasının ardından liderler düzeyinde de görüşmelere geçilmesinin barış sürecine katkı sağlayacağını düşündüğünü söyledi. Bu görüşmelerin çok gecikmeden gerçekleştirilmesi gerektiğine inandığını dile getirdi.