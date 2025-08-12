Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü

ERDOĞAN VE ZELENSKİ TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın duyurusuna göre, bu görüşmede Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili ilişkiler yanında bölgesel ve küresel konular üzerinde duruldu. Erdoğan, İstanbul’da yapılan Ukrayna-Rusya doğrudan görüşmelerinde kaydedilen ilerlemeyi değerli bulduğunu dile getirdi. Ayrıca, sonraki toplantılarda kalıcı barışa giden yolda ateşkese yönelik anlamlı sonuçlar elde edilmesi temennisini ifade etti.

TÜRKİYE ZİRVEYE EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin liderler düzeyinde bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu vurguladı. Ayrıca, askeri, insani ve siyasi alanlarda kurulacak çalışma gruplarının bu zirveye giden yolda önemli bir rol oynayacağına inandığını belirtti. Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek vermeye devam edeceğini de ifade etti.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, bu görüşmeye dair yaptığı açıklamada, görüşmenin içeriği ve önemine dair detaylar paylaştı.