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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile buluştu

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GÖRÜŞMELERİN DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında gerçekleştirdiği açıklamada, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldiğini duyurdu. Yapılan görüşmede, Türkiye ve Ukrayna arasındaki ikili ilişkilerle birlikte bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan görüşmelerin yeniden başlaması iradesinin son derece önemli olduğunu belirtti. Türkiye’nin sürecin her aşamasında gerekli desteği sağlamaya hazır olduğunu da vurguladı.

ATEŞKES ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı, barış müzakereleri kapsamında Rusya ve Ukrayna heyetlerini Türkiye’de ağırlamaktan duyacakları memnuniyeti ifade etti. Erdoğan, kapsamlı bir ateşkesin, barış müzakerelerinin başlaması için gerekli ortamı yaratacağını ve bu noktada aralanan fırsat penceresinin kaçırılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

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