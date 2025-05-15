Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüşecek

BAŞKAN ERDOĞAN’IN ZİYARETİ VE GÖRÜŞMELERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i resmi törenle karşılayacak. İkili görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine katılacak. Ardından Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nde Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu ve TOBB İkiz Kuleler’de TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni programlarına iştirak edecek. (Ankara/13.00/13.05/14.00/15.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ’TAN PROGRAM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu’nda gerçekleştirilecek “Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç 100 Yaşında” etkinliğine katılacak. (Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

CUMHURBAŞKAN YARDIMCISI YILMAZ’IN ZİYARETLERİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşid Kuçkarov ile bir araya geldikten sonra Özbekistan-Türkiye arasındaki Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 8. Dönem Toplantısı ve KEK Protokolü İmza Töreni’ne katılacak. Ayrıca Taşkent Teknopark’a ziyarette bulunacak, Türkiye-Özbekistan İş Forumu açılışına iştirak edecek ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edilecek. (Taşkent) (Fotoğraflı-Görüntülü)

CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL’İN ZİYARETİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ziyaret edecek. (İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI SEMPOZYUMA KATILIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Aile ve Medya: Dijital Çağda Küresel Perspektifler” Uluslararası Aile Sempozyumu’na katılacak. (Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

MİLLİ EĞİTİM BAKANI’NDAN ZİYARETLER

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliğe, AK Parti ve MHP İl başkanlıklarına ziyarette bulunacak. Ayrıca il eğitim değerlendirme toplantısıyla eğitim hayırseverleri plaket takdim törenine katılacak. (Balıkesir/10.00-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI DERVİŞOĞLU’NDAN ZİYARETLER

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Adana İl Başkanlığına ve Adana Çiftçiler Birliğine ziyarette bulunacak. (Adana/13.45/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

TBMM GENEL KURULU GÜNDEMİ GÖRÜŞÜYOR

TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. (TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kayseri Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu’nun açılışına katılacak. Ayrıca Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde yapılacak Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi Tohum Temin Töreni’ne katılacak. Ağırnas Kadın Kooperatifi ile Kayseri Şeker Pandoğa Gebe Düve Üretim Tesisleri Sağımhane ve Sağmal Ahır ziyaretlerinde bulunacak. (Kayseri/11.30-16.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

MERKEZ BANKASI’NDAN AÇIKLAMALAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistikleri ile nisan ayına dair uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak. (İstanbul/14.30)

TÜİK’TEN İSTATİSTİK DUYURUSU

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı ücretli çalışan istatistikleri ile hizmet ve inşaat üretim endekslerini, nisan ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini duyuracak. (Ankara/10.00)

BDDK’DAN HAFTALIK VERİLER

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak. (İstanbul/14.00)

NATO TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı ikinci gününde devam edecek. (Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

RUS VE UKRAYNALI HEYETLER TÜRKİYE’DE

Rus ve Ukraynalı heyetler, barış müzakereleri için Türkiye’de bir araya gelecek. (İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ABD BAŞKANI TRUMP’IN BAE ZİYARETİ

ABD Başkanı Donald Trump, bölge ziyareti kapsamında gezisinin üçüncü ayağı olan Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşecek. (Abu Dabi) (Fotoğraflı-Görüntülü)

İSRAİL’İN GAZZE’YE YARDIMLARI GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

İsrail’in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GENÇLİK VE SPOR BAKANI’NDAN ANITKABİR ZİYARETİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Gençlik Haftası Etkinlikleri kapsamında sporcu ve gençlerden oluşan heyetle Anıtkabir’i ziyaret edecek. (Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

FETİH KUPASI TANITIM TOPLANTISI

Cumhurbaşkanlığının himayesinde Okçular Vakfı tarafından gerçekleştirilecek 13. Uluslararası Fetih Kupası’nın tanıtım toplantısı, Yedikule Hisarı Fatih Mescidi’nde düzenlenecek. (İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

TRENDYOL 1. LİG MAÇLARI OYNANACAK

Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK ve Uğur Okulları İstanbulspor-Geosis Boluspor maçları gerçekleştirilecek. (Balıkesir/16.00/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

3. LİG PLAY-OFF MAÇLARI

Nesine 3. Lig play-off 3. tur ilk maçları oynanacak.