Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü

GÖRÜŞME DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptı. İkili görüşmede, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasında adil ve kalıcı bir barışın sağlanması için çabalarını sürdüreceğini belirtti. Ayrıca, Türkiye’nin iki ülke temsilcileri arasında İstanbul’da başlayan görüşmelerin devam etmesini desteklediğini vurguladı.

BARİŞ İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’daki görüşmelerde kararlaştırılan esir değişiminin kısa süre içinde gerçekleştirilmesinin kendilerine memnuniyet verdiğini ifade etti. Ayrıca, İstanbul’da düzenlenmesi planlanan ikinci tur görüşmelerde olası bir ateşkesin ele alınmasının barışa giden yolun önemli bir taşını oluşturacağını belirtti. İki ülkenin de güçlü heyetlerle katılım göstermesinin, barış yolunda devam eden ivmeyi sürdürmek açısından kritik öneme sahip olduğunun altını çizdi.

LİDERLER ARASI GÖRÜŞMELERİN ÖNEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyetler arası görüşmeler tamamlandıktan sonra liderler düzeyinde de toplantılar yapılmasının barış sürecine katkı sağlayacağına inandığını söyledi. Gecikmeden bu görüşmelerin gerçekleşmesini gerektiğine dikkat çekti.