Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi yaptı. Bu görüşmede Türkiye ve Ukrayna arasındaki ikili ilişkiler ile birlikte bölgesel ve küresel meseleler üzerinde duruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna’nın doğrudan görüşmelerinin yeniden başlaması iradesinin son derece önemli olduğunu düşündüğünü belirtti. Türkiye’nin sürecin her aşamasında gerekli destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Görüşmelerin Türkiye’de Yapılması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış müzakereleri çerçevesinde Rusya ve Ukrayna heyetlerini Türkiye’de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını dile getirdi. Ayrıca, kapsamlı bir ateşkes ve barış müzakerelerinin başladığına dair gerekli ortamı sağlama taahhüdünde bulundu. Aralanan fırsat penceresinin kaçırılmaması gerektiğini vurguladı.