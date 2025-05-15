Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy’yi Ağırlayacak

ERDOĞAN, ZELENSKIY’İ KARŞILIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i resmi bir törenle ağırlayacak. Bu buluşma sonrasında, ikili görüşmenin ardından heyetlerarası bir çalışma yemeği düzenlenecek.

AK PARTİ KONGRESİNDE TÖREN

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nde Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu etkinliğine katılacak. Bunun yanı sıra TOBB İkiz Kuleler’de TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni programına da iştirak edecek. Bu programların saatleri ise şu şekilde planlandı: 13.00, 13.05, 14.00, 15.30 ve 17.00.