Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelensky ile telefonda sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, bu görüşmede Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler masaya yatırıldı. Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasında adil ve kalıcı barışın sağlanması için çaba göstermeye devam edeceğini, İstanbul’da başlayan iki ülke heyetleri arasındaki müzakerelerin devamından yana olduğunu dile getirdi. Ayrıca, İstanbul’da yapılan görüşmelerde belirlenen esir değişiminin kısa sürede gerçekleşmesinin kendisine memnuniyet verdiğini aktardı.

İKİNCİ TUR GÖRÜŞMELERİNİN ÖNEMİ

İstanbul’da gerçekleştirilecek ikinci tur görüşmelerde olası bir ateşkesin ele alınmasının barış sürecine önemli katkılar sunacağına dikkat çeken Erdoğan, her iki ülkenin de güçlü heyetlerle katılım göstermesinin, barış yolunda elde edilen ivmenin devamı için kritik bir rol oynayacağını vurguladı. İki ülke heyetleri arasındaki müzakerelerin tamamlanmasının ardından, liderler seviyesinde de görüşmeler yapmanın barış sürecine fayda sağlayacağına inandığını belirtti ve bunun çok gecikmeden gerçekleşmesine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.