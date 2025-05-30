Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelensky ile telefonla görüştü

GÖRÜŞME DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile telefon üzerinden bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu telefon görüşmesinde Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler üzerinde duruldu.

BARIS ÇABALARI

Erdoğan, telefon görüşmesinde Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasında adil ve kalıcı bir barış sağlanması için çaba göstermeye devam edeceğini bildirdi. Ayrıca, iki ülke heyetleri arasında İstanbul’da başlayan görüşmelerin devamının sağlanmasının önemine vurgu yaptı. İstanbul’daki görüşmeler kapsamında kararlaştırılan esir değişiminin kısa süre içerisinde gerçekleşmiş olmasının mutluluk verici olduğunu ifade etti.

ATEŞKES VE GÖRÜŞMELER

İstanbul’da planlanan ikinci tur görüşmelerde olası bir ateşkesin ele alınmasının, barışa giden yolun temel taşlarını döşeyeceğini belirten Erdoğan, iki ülkenin de güçlü heyetlerle toplantıya katılmasının bu barış sürecine katkı sağladığını ifade etti. Heyetler arası görüşmelerin tamamlanmasının ardından liderler düzeyinde de görüşmeler yapılmasının barış sürecine fayda sağlayacağına inandığını, gecikmeden bu toplantıların gerçekleştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.