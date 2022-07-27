Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yeni yetki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a motorlu araç ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırabilecek ya da sıfıra indirilebilecek yeni bir yetki getirildi.

Özel tüketim vergisi (ÖTV) (II) sayılı liste uygulama genel tebliğinde yapılan düzenlemeyle Cumhurbaşkanı’na motorlu araç ÖTV oranları ve matrahlarının alt ve üst sınırlarını 3 katına kadar artırma ve sıfıra indirme yetkisi tanındı. Kararın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ÖTV’siz otomobil sözünden hemen sonra yayımlanması ise dikkat çekti.